Свитеры с надписью СССР, как у Лаврова, уже полностью раскупили

15 августа 2025, 18:57

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Свитеры с надписью «СССР», как у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уже полностью раскупили. Об этом рассказала основательница бренда одежды SelSovet Екатерина Варлакова.





Напомним, Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР», кадры опубликовал телеканал «Москва 24».



На вопрос корреспондентов, испытывает ли он мандраж, Лавров невозмутимо уточнил: «А что это такое?». Он также сказал журналистам, что уже бывал на Аляске.





«Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер. Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина», — рассказала Варлакова в беседе с RT.