Свитеры с надписью СССР, как у Лаврова, уже полностью раскупили
Свитеры с надписью «СССР», как у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уже полностью раскупили. Об этом рассказала основательница бренда одежды SelSovet Екатерина Варлакова.
Напомним, Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР», кадры опубликовал телеканал «Москва 24».
На вопрос корреспондентов, испытывает ли он мандраж, Лавров невозмутимо уточнил: «А что это такое?». Он также сказал журналистам, что уже бывал на Аляске.
«Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер. Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина», — рассказала Варлакова в беседе с RT.
Она добавила, что такие свитера раскупили ещё до обеда. Сейчас на изделия поставили предзаказ, и фабрика уже начинает их отвязывать.
По словам Варлаковой, бренд стал популярен после выхода сериала «Слово пацана».