Застреливший убийцу Михаила Круга заключил брак в колонии

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Лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов по кличке Младший Волк заключил брак в колонии и взял фамилию супруги, сообщил Telegram-канал Shot.
47-летний преступник, который отбывает пожизненный срок, хочет психологически дистанцироваться от былых грехов перед новыми судебными заседаниями, отметил собеседник канала. Теперь последнего лидера ОПГ «Тверские волки» зовут Александр Ширшов.
Женой заключенного стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она трудилась секретаршей в нескольких судах региона. На свидания к Александру она стала ходить, когда мужина находился в ИК-56 «Черный беркут». Потом его переместили в хабаровскую «Снежинку».
В 2019 году уже Александр Ширшов (Осипов) поделился, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова — убийцу Михаила Круга.
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Женой заключенного стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она трудилась секретаршей в нескольких судах региона. На свидания к Александру она стала ходить, когда мужина находился в ИК-56 «Черный беркут». Потом его переместили в хабаровскую «Снежинку».
В 2019 году уже Александр Ширшов (Осипов) поделился, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова — убийцу Михаила Круга.
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Ольга Енгалычева