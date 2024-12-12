В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть, помирились и поженились

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В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак, передали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие [потасовка между женихом и невестой] произошло за день до, пара поженилась позже», — подчеркнули в прокуратуре.
Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка.
Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать. Потом началась потасовка, итогом которой стал перелом челюсти у девушки. Невеста направила заявление в полицию.
Против жениха возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Он может лишиться свободы сроком до трёх лет.
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