В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 78 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Московской области реализуется программа по переселению жильцов из аварийных домов в новые квартиры, за минувшую неделю качественное жильё получили 78 переселенцев в шести подмосковных округах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На прошлой неделе из 32 аварийных жилых помещений общей площадью 1383 квадратных метра в округах Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Дмитровский, Можайский и Люберцы переехали 78 человек», — говорится в сообщении.Переселенцы могут получить квартиры в построенных специально для них домах или во вторичном жилом фонде, кроме того, они могут получить жилищные сертификат и приобрести по нему жильё в любом районе Подмосковья.
Расселение аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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Лев Каштанов