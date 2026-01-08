Застрявшие в Йемене россияне вылетели в Саудовскую Аравию
Первую группу российских туристов успешно эвакуировали с острова Сокотра. Об этом заявило посольство РФ в Йемене через свой Telegram‑канал.
Согласно сообщению дипломатической миссии, россияне воспользовались рейсом авиакомпании Yemenia Airways, который направился в город Джидда (Саудовская Аравия).
Перевозчик анонсировал возобновление полётов между Сокотрой и Джиддой с 7 января специально для вывоза туристов, оказавшихся в затруднительном положении. По данным МИД Йемена, первым рейсом удалось вывезти 179 человек. В настоящий момент власти продолжают работу по организации эвакуации остальных застрявших путешественников.
Проблемы с выездом возникли на фоне обострения обстановки в регионе. 5 января представитель посольства РФ в Йемене проинформировал ТАСС, что несколько десятков россиян не могут покинуть Сокотру из‑за приостановки авиасообщения.
По данным Agence France‑Presse, на архипелаге находилось свыше 400 иностранных туристов, чьи рейсы отменили. Местный чиновник сообщил агентству, что среди застрявших на острове путешественников числилось более 60 граждан России.
Читайте также: