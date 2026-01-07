Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае
Два человека погибли при крушении частного двухместного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России.
Авария произошла на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. В настоящее время на месте работают спасатели. Всего к работам привлекли 40 человек и 14 единиц техники. На земле никто не пострадал, здания и объекты инфраструктуры не повреждены.
«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета. <...> К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на аэродроме Новинки в Московской области произошло происшествие с легкомоторным самолетом — воздушное судно потерпело крушение.