Пассажира охватило огнем из-за пауэрбанка в шанхайском метро
Пассажир шанхайского метро загорелся после внезапного самовозгорания сертифицированного пауэрбанка. Как сообщает Центральное телевидение Китая, сотрудники метрополитена быстро потушили его куртку.
На записях с камер видно, как мужчина бежит по эскалатору, а его верхнюю одежду охватило пламя. Люди на платформе отошли в сторону, после чего работники «подземки» оперативно ликвидировали возгорание.
Отмечается, что внешний аккумулятор в момент происшествия не использовался. Пассажир купил устройство в декабре 2025 года, оно имело китайскую сертификацию 3C (CCC). Телеканал подчеркнул, что риск возгорания пауэрбанков связывают не только с зарядкой. Причиной могут стать внутреннее короткое замыкание, а также накопленные механические повреждения.
Это не первый подобный инцидент в стране. В октябре 2025 года самолет Air China, выполнявший рейс из Китая в Южную Корею, экстренно сел в аэропорту Пудун в Шанхае из‑за самопроизвольного возгорания литиевой батареи на борту.
