На ж/д переездах в Подмосковье за год произошли девять ДТП
Девять дорожно-транспортных происшествий произошли на ж/д переездах на территории Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
Во всех девяти случаях виновниками ДТП были водители автотранспорта, грубо нарушившие правила движения.
Для того, чтобы снизить аварийность на переездах, железнодорожники ремонтируют их и улучшают оснащение, а также проводят вместе с сотрудниками ГАИ различные информационные мероприятия и рейды, в ходе которых напоминают водителям о правилах безопасности.«Чаще всего в аварии попадали легковые машины, водители которых пытались пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.