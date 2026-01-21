На ж/д переездах в Подмосковье за год произошли девять ДТП

21 января 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять дорожно-транспортных происшествий произошли на ж/д переездах на территории Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





Во всех девяти случаях виновниками ДТП были водители автотранспорта, грубо нарушившие правила движения.



