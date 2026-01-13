Мощный снегопад парализовал авиасообщение с Камчаткой
К берегам Камчатки подошёл циклон, который вызвал серьёзные нарушения в работе инфраструктуры полуострова, пишет Телеграм-канал SHOT. По прогнозам синоптиков, непогода и лавинная опасность в отдельных районах продержатся ещё несколько дней.
Из-за обильного снегопада краевой аэропорт временно приостановил работу, а все рейсы отложены. Пригородные автобусные рейсы прекратили курсировать, а школьников перевели на дистанционный формат обучения.
По свидетельствам местных жителей, Петропавловск‑Камчатский погрузился в снежный коллапс. Высота сугробов в отдельных местах достигает уровня второго этажа. Многие дома оказались заблокированы, а движение по трассам до Мильково и Усть‑Большерецка полностью прекращено из‑за сильного снегопада и шквалистого ветрате также:
Читайте также: