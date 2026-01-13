Мощный снегопад парализовал авиасообщение с Камчаткой

13 января 2026, 02:47

Фото: iStock/MahmutSonmez

К берегам Камчатки подошёл циклон, который вызвал серьёзные нарушения в работе инфраструктуры полуострова, пишет Телеграм-канал SHOT. По прогнозам синоптиков, непогода и лавинная опасность в отдельных районах продержатся ещё несколько дней.