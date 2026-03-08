AP: около двух тысяч человек эвакуировали из аэропорта в США
В аэропорту Канзас-Сити (США) прошла массовая эвакуация из‑за угрозы взрыва. Об этом пишет Associated Press.
По словам представителя воздушной гавани, поступило сообщение, из‑за которого всех пассажиров и сотрудников оперативно эвакуировали из здания. Самолеты, которые приземлились, задержали на рулежной дорожке, а терминалы и стойки регистрации временно прекратили свою работу.
На место происшествия прибыли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Они совместно с работниками аэропорта и полицейскими устанавливают достоверность угрозы. Согласно предварительной информации, в здании аэропорта обнаружили бомбу.
