Самолет зацепил крылом микроавтобус в аэропорту российского города
В аэропорту Иркутска самолет, который готовился к рейсу в Шанхай, при выруливании со стоянки задел крылом микроавтобус. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Речь идет о воздушном судне Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air.
Никто из пассажиров самолета и автобуса не пострадал, но вылет отменили. Проводится проверка соблюдения требований безопасности полётов.
8 октября в Красноярском крае у самолёта Ан-74 авиакомпании «А247», выполнявшего вахтовый рейс Игарка – Диксон, после посадки вышла из строя пневматика шасси. На борту находились 52 пассажира и четыре члена экипажа; борт отстранили от полётов.
В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолёт — при жёсткой посадке вблизи посёлка Граждановка погиб пилот.
Читайте также: