Самолет зацепил крылом микроавтобус в аэропорту российского города

12 октября 2025, 18:40

«Интерфакс»: Самолет в Иркутске задел крылом микроавтобус

Фото: istockphoto/rebius

В аэропорту Иркутска самолет, который готовился к рейсу в Шанхай, при выруливании со стоянки задел крылом микроавтобус. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.