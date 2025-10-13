Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США, начался крупный пожар

13 октября 2025, 00:38

Fox 4 News: В Техасе после падения самолета рядом с аэропортом загорелись автомобили

Фото: iStock/Diy1

В штате Техас произошло крушение частного самолета в районе аэродрома Хикс города Форт-Уэрт. Воздушное судно упало на землю, вызвав возгорание нескольких припаркованных автомобилей и трейлеров. Об этом сообщил телеканал Fox 4 News.