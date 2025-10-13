Достижения.рф

Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США, начался крупный пожар

Fox 4 News: В Техасе после падения самолета рядом с аэропортом загорелись автомобили
Фото: iStock/Diy1

В штате Техас произошло крушение частного самолета в районе аэродрома Хикс города Форт-Уэрт. Воздушное судно упало на землю, вызвав возгорание нескольких припаркованных автомобилей и трейлеров. Об этом сообщил телеканал Fox 4 News.



В материале указано, что упал легкомоторный самолет Beechcraft King Air. Эта модель обычно вмещает до девяти пассажиров и используется для деловых перелетов.

Изначально из-за падения самолета в Форт-Уэрте загорелось лишь несколько машин, однако вскоре пламя перекинулось на стоящие рядом трейлеры — начался крупный пожар. Точное количество горящих авто не приводится.

На месте происшествия работают спасательные службы, которые устанавливают точное количество пострадавших и причины катастрофы. Информация о возможных жертвах пока не поступала.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0