Россиянам сообщили о самых продолжительных новогодних выходных

08 октября 2025, 02:33

Глава Минтруда Котяков: россиян ожидают самые длительные новогодние выходные

Фото: istockphoto / Kusska

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о рекордной продолжительности ближайших новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.