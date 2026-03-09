Раскрыто число российских туристов, застрявших на тропических островах

09 марта 2026, 18:40

АТОР: около пяти тысяч россиян застряли на островах в Индийском океане

Фото: iStock/den-belitsky

Около пяти тысячи российских туристов застряли на экзотических островах в Индийском океане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.