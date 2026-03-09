Раскрыто число российских туристов, застрявших на тропических островах
Около пяти тысячи российских туристов застряли на экзотических островах в Индийском океане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Причина, по которой люди испытывают сложности с возвращением домой, — прерванное авиасообщение на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Наиболее сложная обстановка складывается на Шри-Ланке, где остаются не менее 3,6 тысячи россиян, а также на Маврикии — оттуда за последнюю неделю смогла улететь лишь сотня туристов. На Занзибаре находятся примерно 500 граждан РФ.
В АТОР отметили, что туроператоры пытаются помочь вмеси силами: продлевают сроки проживания и обеспечивают альтернативные варианты вылета, однако их возможности ограничены — свободных мест на рейсах практически нет.
Читайте также: