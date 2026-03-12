Иранский дрон врезался в небоскрёб из элитного района в Дубае

12 марта 2026, 03:03

SHOT: Дрон Ирана врезался в небоскрёб из элитного района Address Creek Harbour в Дубае

Фото: iStock/grafoto

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.