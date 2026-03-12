Иранский дрон врезался в небоскрёб из элитного района в Дубае
Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.
Когда дрон влетел в здание, то полностью разворотил его 57-й этаж. Инцидент случился в элитном районе, рядом с поврежденной высоткой расположен пятизвёздочный отель Address Hotels. Очевидцы рассказали о как минимум трёх взрывах и пожаре на одной из парковок.
Власти в Дубае ведут расследование случившегося. По уточненной информации, в доме уже провели эвакуацию, возгорание потушили. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что два нефтяных танкера попали под ночной обстрел у берегов Ирака. Оба атакованных на границе с Кувейтом корабля получили значительные повреждения, на них начались пожары.
