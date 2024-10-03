«Яд действует на кровь и ткани»: Герпетолог рассказал, что делать, если укусила змея

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Подмосковные змеи (в основном гадюки) начали готовиться к зимней спячке, выползая на сухие берега болот в поисках мест для ночлега. Змеи не нападают первыми, но могут атаковать при неожиданном появлении.
Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» сообщил, что змеи и сейчас активны не менее, чем весной или летом.
По его словам, сейчас змей значительно меньше, потому что они ушли или уходят на зимовку. Однако их можно встретить в самое неожиданное время в самом неожиданном месте, и, конечно, нужно знать о том, что делать, если произошел укус.
Он рассказал, как оказывать первую помощь после змеиного укуса.
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«Они активны тогда, когда могут нагреться до тех температур, которые позволяют им вести активность. Змеи первые не нападают, только в случае серьезной опасности, например, если человек на них наступит, либо попытается убить. А еще, когда грибы собираешь, можно заснуть руку, а там змея. Поэтому лучше пошевелить прутиком или палочкой, чтобы проверить», — сказал эксперт.
По его словам, сейчас змей значительно меньше, потому что они ушли или уходят на зимовку. Однако их можно встретить в самое неожиданное время в самом неожиданном месте, и, конечно, нужно знать о том, что делать, если произошел укус.
«Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Яд состоит из двух групп веществ: одни действуют на кровь и ткани, другие на нервную систему. Абсолютно бессмысленно накладывать жгут», — отметил герпетолог.
Он рассказал, как оказывать первую помощь после змеиного укуса.
- Не паниковать: часть яда действует на центральную нервную систему центральную, если она находится в стрессе, то яд подействует быстрее и сильнее.
- Не двигаться активно.
- Сделать в месте укуса небольшой порез ножом: как только произошел укус, не рассуждая, по месту сделать разрез полосой. Сначала кровь идти не будет, нужно сделать массаж или расслабить сосуды горячей водой. Когда кровь пойдет, простерилизовать, перебинтовать, как обычную рану.
- Сразу обратиться к врачу.
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Анастасия Бондарева