В Сеуте призвали выходить на улицы и избивать мигрантов палками

01 августа 2026, 01:29

Миграционный кризис в Сеуте перерос в столкновения с местными жителями

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

В испанской Сеуте миграционный кризис спровоцировал волну уличных столкновений: местные жители конфликтуют с мигрантами, нелегально прибывшими из Марокко. Об этом свидетельствуют публикации в испанских СМИ, а также видеоматериалы, распространившиеся в соцсетях.