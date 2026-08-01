В Сеуте призвали выходить на улицы и избивать мигрантов палками
В испанской Сеуте миграционный кризис спровоцировал волну уличных столкновений: местные жители конфликтуют с мигрантами, нелегально прибывшими из Марокко. Об этом свидетельствуют публикации в испанских СМИ, а также видеоматериалы, распространившиеся в соцсетях.
Блогер Давид Сантос опубликовал в X ролик, на котором запечатлена уличная погоня. Он утверждает, что выходцы из Марокко, проживающие в районе Эль-Принсипе, стремятся вытеснить оттуда вновь прибывших соотечественников.
Издание Ceuta Actualidad рассказало о появлении в одном из мессенджеров группы «Viva España», объединившей свыше 800 человек. В чате звучали призывы выходить на улицы и нападать на мигрантов с палками.
О насилии со стороны местных молодых людей сообщил в эфире Cadena SER председатель партии «Андалусия» Дрис Мохамед. Политик выступил с осуждением подобных действий, но при этом признал, что раздражение горожан вполне объяснимо.
Из-за напряжённой обстановки некоторые магазины в Сеуте временно закрылись. Для недопущения краж и массовых беспорядков в разных частях города задействовали силы национальной и местной полиции. Горожане говорят о нарастающем чувстве тревоги и высокой степени напряжённости в обществе.
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