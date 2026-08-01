Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области
Оборонный завод «Артём» и ТЭЦ-5 в Киеве попали под удары ВС РФ, в результате чего в некоторых районах города отключились свет и вода. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По столице Украины и её близлежащим населённым пунктам зафиксировали более десяти прилётов. Удары наносятся с использованием ракет «Искандер» и «Циркон». Свидетели сообщают, что поражена не только ТЭЦ-5, но и район завода «Артём», где производятся ракеты и авиационная техника.
Вместе с тем армия России атаковала предприятие «Буревестник» в Святошинском районе, который специализируется на производстве и ремонте радиолокационных систем. Кроме того, под ударом оказались склады оружия и объекты инфраструктуры в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева.
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