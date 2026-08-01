Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области

01 августа 2026, 03:28

SHOT: ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве и области

Фото: iStock/Dima Berlin

Оборонный завод «Артём» и ТЭЦ-5 в Киеве попали под удары ВС РФ, в результате чего в некоторых районах города отключились свет и вода. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.