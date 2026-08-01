Беспилотник Латвии опасно приблизился к границам Белоруссии
Разведывательный беспилотник ВВС Латвии кружил вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис FlightRadar24.
Речь идёт о беспилотном летательном аппарате Penguin C UAS. По информации сервиса, в 00:27 мск дрон находился неподалёку от латвийского села Робежники, которое расположено примерно в 31 километре от границы двух государств. Траектория полёта была хаотичной, местами состояла из идеальных кругов, а высота составляла около одного километра. FlightRadar24 не располагает данными о точке вылета беспилотника и его конечном пункте назначения.
В пятницу глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что граница между Латвией и Белоруссией закрыта по техническим причинам. Однако позже представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский не подтвердил эти сведения.
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