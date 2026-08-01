Беспилотник Латвии опасно приблизился к границам Белоруссии

01 августа 2026, 02:12

Беспилотник Латвии появился вблизи границы с Белоруссией

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Разведывательный беспилотник ВВС Латвии кружил вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис FlightRadar24.