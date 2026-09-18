Россиянам объяснили, с чем часто путают простуду и ОРВИ
Врач Кондрахин: простуда без температуры не всегда означает болезнь
В соцсетях россияне массово рассказывают о кашле, насморке, сильной боли в горле и затрудненном глотании, но жара у них нет. Терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что недомогание не всегда говорит о простуде, гриппе или ОРВИ.
В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что осенью организм перестраивается на энергосбережение.
«Замедляется метаболизм, сокращается активность, чтобы сохранить те ресурсы, которые удалось накопить за весенне-летний период. Это необходимо, чтобы человек легче пережил зиму», — подчеркнул эксперт.Кондрахин добавил, что стресс запускает простудные симптомы — кашель, насморк, боль в горле и слабость. При перенапряжении кортизол вырабатывается в избытке, и защита организма сбоит. Сухость во рту и горле, по словам терапевта, тоже не всегда указывает на болезнь.
Она возникает из-за нехватки воды, снижения функций щитовидной железы или повышенной нагрузки на связки. Врач подчеркнул: если температура не повышается, не стоит считать эти симптомы болезнью. При настоящей инфекции возникают жар, лихорадка и озноб.