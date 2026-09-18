Россиянам объяснили, с чем часто путают простуду и ОРВИ

18 сентября 2026, 08:41

Врач Кондрахин: простуда без температуры не всегда означает болезнь

Фото: Istock/djiledesign

В соцсетях россияне массово рассказывают о кашле, насморке, сильной боли в горле и затрудненном глотании, но жара у них нет. Терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что недомогание не всегда говорит о простуде, гриппе или ОРВИ.





В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что осенью организм перестраивается на энергосбережение.

«Замедляется метаболизм, сокращается активность, чтобы сохранить те ресурсы, которые удалось накопить за весенне-летний период. Это необходимо, чтобы человек легче пережил зиму», — подчеркнул эксперт.