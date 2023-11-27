Завершается голосование за самые значимые достижения Московской области

Уже более 9 млн россиян приняли участие в опросе о самых значимых достижениях регионов. Проголосовать за наиболее весомые достижения Подмосковья можно до 30 ноября. Затем проект Достижения.рф подведёт итоги, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.