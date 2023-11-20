Жители Пушкино участвуют в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Жители Пушкино приняли участие в конкурсе от партии Единая Россия «Лучший дом. Лучший двор». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Жители дома № 1 мкр Мамонтовка города Пушкино подали заявку на участие в номинации «Самый дружный дом». В своём эссе жители дома рассказали, как представители «Народного Фронта», администрации горокруга Пушкинский и члены местного отделения партии «Единая Россия» помогли преобразить пространство возле дома. Благодаря общим усилиям во дворе появилась детская игровая площадка, которая стала местом притяжения семей с детьми. Однако жители не остановились на достигнутом и совместно с управляющей компанией МБУ «ЖЭУ Пушкино» озеленили двор у дома.
Поддержать проект может любой желающий. Отдать голос можно только за одного участника, голосование продлится до 30 ноября.
С 1 по 8 декабря среди заявок, набравших наибольшее количество голосов, жюри определит 5 победителей в каждой номинации.
Напомним, в 2022 году дом 22 по Центральному проезду в Ивантеевке стал победителем конкурса в номинации «Лучшая практика капитального ремонта». Инициатором участия в конкурсе был житель дома Иван Дмитриев. В качестве награды жители дома получили 70 000 рублей на дальнейшее благоустройство дома.
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Поддержать проект может любой желающий. Отдать голос можно только за одного участника, голосование продлится до 30 ноября.
Напомним, в 2022 году дом 22 по Центральному проезду в Ивантеевке стал победителем конкурса в номинации «Лучшая практика капитального ремонта». Инициатором участия в конкурсе был житель дома Иван Дмитриев. В качестве награды жители дома получили 70 000 рублей на дальнейшее благоустройство дома.
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Екатерина Шмакова