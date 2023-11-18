Московская область стала лидером по числу проголосовавших в системе ДЭГ

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Свыше 2,8 млн россиян поучаствовали в тестировании федеральной платформы ДЭГ.
Более 2,8 млн граждан России приняли участие в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом говорят данные на портале наблюдения за ДЭГ.
Наибольшее количество проголосовавших было в Московской области (345 100 человек), после нее идет Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек).
Электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. Уточняется, что заявления на участие в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, было выдано 2 810 573 бюллетеней, из них приняли 2 797 737.
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Наибольшее количество проголосовавших было в Московской области (345 100 человек), после нее идет Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек).
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Дана Игумнова