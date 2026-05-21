Завершается прием заявок для участия в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Завершается прием заявок для участия в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Участниками являются волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций, регионы и муниципалитеты России.
Шестой сезон Премии стартовал 18 марта 2026 года в Молодежном центре «30/09» в Донецке. Событие прошло в честь «Дня Горловки», которая стала лауреатом пятого сезона Премии.
Прием заявок проходит на сайте Премии по 12 номинациям и продлится до 24 мая 2026 года. Торжественное вручение наград пройдёт в декабре 2026 года в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.
Номинации Премии ориентированы на поддержку инициатив в сфере культуры, образования, патриотического воспитания, наставничества, межнационального взаимодействия и сохранения духовно-нравственных ценностей.
