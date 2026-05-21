В Раменском открыли второй шахматный Клуб Сергея Карякина

21 мая 2026, 18:29

Фото: Раменский медиацентр

В ДК «Сатурн» состоялись церемония награждения победителей турнира «Ход Победы» и открытие второго в Раменском шахматного Клуба Сергея Карякина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Шахматный спорт пользуется в Раменском большой популярностью. Им активно занимаются как дети, так и взрослые. Первый клуб многократного чемпиона мира, международного гроссмейстера и президента Федерации шахмат Московской области успешно работает в ДК «Победа» в посёлке Удельная.

«Областной этап Всероссийского турнира «Ход Победы» был посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителям вручили дипломы и кубки. В числе лучших оказались и раменские спортсмены. На всероссийском уровне Московскую область представит победитель взрослого блока, люберецкий шахматист Михаил Ермолаев. Растущей сети клубов Сергея Карякина в России пожелали успешной работы, а спортсменам – новых побед», – рассказали в пресс-службе.