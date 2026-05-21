На Всероссийский конкурс школьных музеев подано более 160 заявок от Подмосковья

21 мая 2026, 17:14

оригинал Фото: Общество «Знание»

Московская область вошла в топ-10 лидеров заявочной кампании конкурса школьных музеев Общества «Знание». Об этом сообщили организаторы.





Конкурс организован по поручению президента при поддержке Минпросвещения России. На него прислали 4606 заявок со всей страны.



От Московской области поступило 162 заявки. Это второе место среди регионов России и первое – по Центральному федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Лучшая экспозиция, посвящённая памяти защитников Отечества» и «Лучшая историческая экспозиция».

«Конкурс показал большой интерес к темам патриотизма и культурного наследия. Из 4600 заявок 43% посвящены памяти защитников Отечества, 23% – этнографии и краеведению. Приятно видеть, что в проекте участвуют руководители школьных музеев, педагоги и директора школ в возрасте от 18 до 89 лет», – сказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.