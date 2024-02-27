Завершается приём заявок на участие в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

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Подмосковные ИТ-компании могут подать заявки на участие в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок осуществляется до 29 февраля 2024 года включительно.
Стоит отметить, что основной задачей конкурса является популяризация и поиск инновационных решений в области цифровизации разных отраслей, которыев дальнейшем будут использованы для развития государственного и муниципального управления.
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« Конкурс пройдет в 3 этапа. Первый этап — прием заявок, который продлится по 29 февраля. Второй этап будет проходить с 25 марта по 16 апреля 2024 года, и на нем Экспертный Совет оценит проекты и выберет призеров и победителей. На финальном этапе конкурса, который пройдет с 22 по 26 апреля 2024 года, торжественно наградят победителей и призеров», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева