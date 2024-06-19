Завершено бетонирование центральной секции тоннеля на Путилковском шоссе

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Бетонирование тридцатиметровой центральной секции тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в Красногорске полностью завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Общая протяжённость тоннеля составит 500 метров. Открыть движение по нему планируется во втором квартале 2025 года. Работы ведутся в рамках комплексной программы развития дорожной сети в Путилкове», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что строители продолжают заниматься переустройством инженерных коммуникаций в зоне тоннеля, разрабатывают котлован и устанавливают грунтовые анкеры.
Кроме того, параллельно идёт строительство подземного перехода у жилого комплекса «Большое Путилково».
Читайте также:
Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня
В Подмосковье в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей
Назван срок восстановления движения по подтопленному мосту через Пахру
Лев Каштанов