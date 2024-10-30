Завершён капитальный ремонт плотины на реке Сетунь

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области
Капитальный ремонт плотины верхнего пруда успешно завершён на реке Сетунь в селе Никольское Московской области. За время эксплуатации плотины из-за воздействия окружающей среды защитный слой бетона начал разрушаться, появились трещины и сколы, а блоки разошлись, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
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Дайана Хусинова