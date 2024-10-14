«Завести в тупик»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 октября

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В деловой сфере надо управлять своими эмоциями и не создавать ситуации, которые могут завести в тупик. Преодолевать препятствия желательно спокойно и не торопливо.
В любви не стоит растрачивать свои симпатии и пытаться устроить свою личную жизнь из-за мимолётного всплеска интереса.
В четверг 17 октября Венера перейдёт из Скорпиона в Стрелец. Наиболее ценными станет умение дружить, чувство юмора, способность шутить и смеяться вместе. Необходимым будет поддерживать друг друга в целях и стремлениях. Хорошо составить общие планы на будущее. Благоприятно наладить полное взаимопонимание и сделать союз более интеллектуальным.
В вопросах здоровья желательно уменьшить физическую нагрузку для того, чтобы не наступило перенапряжение. Спортивные тренировки надо сократить, облегчить и не ставить новые рекорды.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну желательно прислушаться к своим предчувствиям и быть наблюдательным.
Тельцу поможет приветливость. Во внешнем виде ему надо себя украшать и подчеркивать свои достоинства.
Близнецам надо заниматься текущими делами и обязанностями. Им необходимо сосредоточиться на повседневных вопросах.
У Рака усилится интуиция. Свои сны надо разгадать, они могут быть вещими.
Льву вести себя лучше рассудочно и дипломатично. В своём образе ему надо подчеркнуть элегантность и гармонию.
Деве надо сохранять баланс и равновесие во взаимоотношениях. Ей благоприятно быть романтичной и предприимчивой.
Весам нужно беречь свою репутацию и быть уверенными в себе. В делах им могут поручить провести важные переговоры и представить результаты работы.
Скорпион станет привлекательнее и обаятельнее. Это поспособствует улучшению в делах. Личные симпатии повысят популярность.
Стрельцу надо укрепить любовные отношения и побольше себя радовать в течение недели.
Козерогу желательно быть весёлым, оптимистичным. Он захочет больше общаться, сотрудничать и делиться своими творческими планами.
Водолею надо часть бюджета выделить на приобретение приятных и красивых вещей.
Рыбам хорошо оказывать поддержку и покровительство. Их помощь будет оценена по достоинству.
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
В четверг 17 октября Венера перейдёт из Скорпиона в Стрелец. Наиболее ценными станет умение дружить, чувство юмора, способность шутить и смеяться вместе. Необходимым будет поддерживать друг друга в целях и стремлениях. Хорошо составить общие планы на будущее. Благоприятно наладить полное взаимопонимание и сделать союз более интеллектуальным.
В вопросах здоровья желательно уменьшить физическую нагрузку для того, чтобы не наступило перенапряжение. Спортивные тренировки надо сократить, облегчить и не ставить новые рекорды.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну желательно прислушаться к своим предчувствиям и быть наблюдательным.
Тельцу поможет приветливость. Во внешнем виде ему надо себя украшать и подчеркивать свои достоинства.
Близнецам надо заниматься текущими делами и обязанностями. Им необходимо сосредоточиться на повседневных вопросах.
У Рака усилится интуиция. Свои сны надо разгадать, они могут быть вещими.
Льву вести себя лучше рассудочно и дипломатично. В своём образе ему надо подчеркнуть элегантность и гармонию.
Деве надо сохранять баланс и равновесие во взаимоотношениях. Ей благоприятно быть романтичной и предприимчивой.
Весам нужно беречь свою репутацию и быть уверенными в себе. В делах им могут поручить провести важные переговоры и представить результаты работы.
Скорпион станет привлекательнее и обаятельнее. Это поспособствует улучшению в делах. Личные симпатии повысят популярность.
Стрельцу надо укрепить любовные отношения и побольше себя радовать в течение недели.
Козерогу желательно быть весёлым, оптимистичным. Он захочет больше общаться, сотрудничать и делиться своими творческими планами.
Водолею надо часть бюджета выделить на приобретение приятных и красивых вещей.
Рыбам хорошо оказывать поддержку и покровительство. Их помощь будет оценена по достоинству.
Читайте также:
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
Анастасия Бондарева