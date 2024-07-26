Завод АвтоВАЗ уходит «на летние каникулы»

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Сотрудники АвтоВАЗа отправятся в корпоративный отпуск, который продлится три недели, сообщили в РБК.
В это время на предприятиях компании будут проводиться работы по обслуживанию и модернизации оборудования, а также по улучшению условий труда.
За время отпуска в производственных корпусах будут очищены системы вентиляции и кондиционирования. Также запланирован ремонт помещений для сотрудников, включая гардеробы, душевые и санузлы.
В течение корпоративного отпуска для работников компании и партнёрских организаций будут работать пункты питания и автобусы для доставки на работу и обратно.
Ранее в плановый корпоративный отпуск ушёл производитель автомобилей «Москвич». Предприятие перестало выпускать машины с 22 июля по 4 августа.
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«С 29 июля по 18 августа на АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях будет модернизировано и отремонтировано более 10 тысяч единиц оборудования. В частности, обновление оборудования запланировано в цехе сварки Lada Vesta в рамках проекта Lada Aura и в цехе сварки и сборки в рамках проекта производства новой Lada Iskra.», — говорится в сообщении компании.
За время отпуска в производственных корпусах будут очищены системы вентиляции и кондиционирования. Также запланирован ремонт помещений для сотрудников, включая гардеробы, душевые и санузлы.
В течение корпоративного отпуска для работников компании и партнёрских организаций будут работать пункты питания и автобусы для доставки на работу и обратно.
Ранее в плановый корпоративный отпуск ушёл производитель автомобилей «Москвич». Предприятие перестало выпускать машины с 22 июля по 4 августа.
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Мира Полтева