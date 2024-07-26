Ракетный корабль «Одинцово» примет участие в Главном военно-морском параде

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Малый ракетный корабль «Одинцово» станет участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Парад пройдёт в воскресенье, 28 июля. Он станет важной частью торжеств, приуроченных ко Дню военно-морского флота России. Начало традиции положил Пётр Первый морским парадом в честь победы в сражении при Гангуте. Большинство кораблей-участников уже стоит на рейде в центре северной столицы.
Всего в кильватерной колонне по центру Санкт-Петербурга пройдут более 20 судов. В частности, в Главном военно-морском параде примут участие корветы «Бойкий» и «Сообразительный», патрульный ледокол «Иван Папанин», МРК «Советск» и «Серпухов», эсминец «Цзяоцзо» ВМФ Китая, знаменитый парусный фрегат «Паллада», другие корабли и подлодки.
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«В число тех, кто пройдёт по акватории Невы, входит малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Он стал первым в своей линейке. Несмотря на относительно небольшие размеры, это серьёзная боевая единица. На борту размещены радиоэлектронное и ударное ракетное вооружение, артиллерийская установка и морская версия ЗРПК «Панцирь-М», – говорится в сообщении.
Всего в кильватерной колонне по центру Санкт-Петербурга пройдут более 20 судов. В частности, в Главном военно-морском параде примут участие корветы «Бойкий» и «Сообразительный», патрульный ледокол «Иван Папанин», МРК «Советск» и «Серпухов», эсминец «Цзяоцзо» ВМФ Китая, знаменитый парусный фрегат «Паллада», другие корабли и подлодки.
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Лора Луганская