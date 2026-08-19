Заявки на Молодежный форум Ярославской области принимают до 7 сентября
Молодежный форум Ярославской области пройдет с 2 по 4 октября на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Некрасовском районе. Прием заявок завершится 7 сентября,
Мероприятие организовали молодежный центр «Дворец молодежи. Центр патриотического воспитания» и областное министерство молодежной политики в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети». Форум станет площадкой для обмена опытом специалистов сферы молодежной политики с общественниками и экспертами, а также позволит выработать совместные решения и наладить партнерские связи.
Программа мероприятия включает два тематических трека. Первый, «Ценность жизни», посвящен информационной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, а также новым методикам работы с представителями подрастающего поколения. Второй, «Антиконференция», пройдет в формате открытого диалога о лучших практиках в сфере молодежной политики, поддержке молодых семей, молодежных НКО, профориентации и добровольчестве. Участниками могут стать жители регионов страны старше 18 лет.
Регистрация открыта на платформе ФГАИС «Молодежь России» до 7 сентября. Организаторы обеспечивают питание, проживание и трансфер от Ярославля до места проведения. Проезд до областного центра и обратно участники или направляющие их организации оплачивают за свой счет.
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