Заявки на Молодежный форум Ярославской области принимают до 7 сентября

19 августа 2026, 11:48

Фото: iStock/littlehenrabi

Молодежный форум Ярославской области пройдет с 2 по 4 октября на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» в Некрасовском районе. Прием заявок завершится 7 сентября,