«Безобразие!»: Лариса Долина отчитала двух девочек за макияж

29 июня 2026, 16:43

Лариса Долина отчитала юную певицу Веру Гурдову за яркий макияж

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина отчитала начинающую исполнительницу Веру Гурдову за слишком яркий макияж. Об этом сообщает «Пятый канал».





Певица обратила внимание на то, что на девочке были тональный крем, помада, тени, подводка и тушь. Она раскритиковала родителей, которые позволили ребенку нанести косметику.

«А зачем тебя красят в таком возрасте? Скажи! Ты и так хорошенькая. <…> Она и так хорошенькая вообще, невозможно! Ох, эти мамы! Тоже (второй девочке — прим. ред.) губы накрасили зачем-то. Безобразие!» — высказалась Долина.