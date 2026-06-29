«Безобразие!»: Лариса Долина отчитала двух девочек за макияж
Лариса Долина отчитала юную певицу Веру Гурдову за яркий макияж
Народная артистка России Лариса Долина отчитала начинающую исполнительницу Веру Гурдову за слишком яркий макияж. Об этом сообщает «Пятый канал».
Певица обратила внимание на то, что на девочке были тональный крем, помада, тени, подводка и тушь. Она раскритиковала родителей, которые позволили ребенку нанести косметику.
«А зачем тебя красят в таком возрасте? Скажи! Ты и так хорошенькая. <…> Она и так хорошенькая вообще, невозможно! Ох, эти мамы! Тоже (второй девочке — прим. ред.) губы накрасили зачем-то. Безобразие!» — высказалась Долина.Вера Гурдова — студентка Международной академии музыки Николая Агутина. Она уже выступала дуэтом с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также с Марией Янковской и Светланой Чертищевой (Betsy), исполнившими хит «Сигма-бой».