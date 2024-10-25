Здание бывшей поликлиники в Кашире преобразуют в общежитие завода «Центролит»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире реконструируют здание бывшей поликлиники в районе литейного завода «Центролит». В ходе работ его преобразовали в общежитие для временного проживания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Проект реконструкции включает три очереди. Первая очередь – реконструкция здания, строительство котельной и трансформаторной подстанции и площадки для сбора ТКО. Для удобства работников предприятия, которые будут проживать в общежитии, предусмотрен остановочный карман для автобусов», – отметили в администрации.Вторая очередь включает пристройку одноэтажного корпуса прачечной, а третья – пристройку кафе на 40 мест с обеденным залом на 30 мест.
Строительство второй и третьей очередей запланировано на будущий год. Готовность первой очереди достигла 95%. Завершить работы первого этапа планируют в VI квартале этого года.
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Лора Луганская