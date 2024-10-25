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Здание бывшей поликлиники в Кашире преобразуют в общежитие завода «Центролит»

25 октября 2024, 20:22
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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В Кашире реконструируют здание бывшей поликлиники в районе литейного завода «Центролит». В ходе работ его преобразовали в общежитие для временного проживания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Проект реконструкции включает три очереди. Первая очередь – реконструкция здания, строительство котельной и трансформаторной подстанции и площадки для сбора ТКО. Для удобства работников предприятия, которые будут проживать в общежитии, предусмотрен остановочный карман для автобусов», – отметили в администрации.
Вторая очередь включает пристройку одноэтажного корпуса прачечной, а третья – пристройку кафе на 40 мест с обеденным залом на 30 мест.



Строительство второй и третьей очередей запланировано на будущий год. Готовность первой очереди достигла 95%. Завершить работы первого этапа планируют в VI квартале этого года.

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Народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ-2024 продлится до 21 ноября
25 октября 2024, 19:43

Фото: МИСК МО

Все желающие могут проголосовать за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024, представляющих Подмосковье. Объявлены финалисты премии, дан старт народному голосованию, которое продлится до 21 ноября.
«В этом году на конкурс было подано свыше 45 тыс. заявок. Это рекорд за всю историю премии. Мы гордимся проектами от Московской области, которые стали финалистами премии. В этом году от региона подали 955 заявок, 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами. #МЫВМЕСТЕ – это про неравнодушных людей, награда для тех, кто откликается на чужую беду, делится временем, силами и ресурсами не ради выгоды, а потому что не может оставаться равнодушным», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В октябре в Доме правительства региона наградили победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Дипломы получили более 50 активистов и организаций, реализующих проекты на благо Подмосковья.

Отдать голос можно за одного кандидата в каждой категории. В числе номинантов – такие проекты от Московской области, как Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode от МФТИ в номинации «Страна возможностей», фестиваль WOOF, на котором животные из приютов находят себе дом, от Благотворительного фонда «НИКА» в номинации «Территория для жизни», гуманитарная миссия «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в номинации «#МЫВМЕСТЕ-Россия», фестиваль «Молодой Пушкин» Андрея Тимофеева в номинации «Обучение служением».

Народное голосование открыто для всех пользователей соцсети «ВКонтакте» с подтверждённым аккаунтом или зарегистрированных не менее года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы, которые суммируют с оценкой жюри.

Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

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Собянин рассказал о реализации проекта продления МЦД в другие регионы
Собянин: в 2025 году начнётся продление МЦД в другие регионы, оно наймёт 4 года
25 октября 2024, 19:39

Фото: пресс-служба ЦППК

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнётся в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что расширение железнодорожного сообщения в рамках МЦД займёт три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).

Помимо прочего, в рамках реализации проекта будут закуплены новые поезда и произведена частичная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Это позволит выполнить первый этап, который заключается в увеличении частоты движения поездов до региональных центров в три раза.

Вторым этапом станет увеличение частоты движения поездов уже в шесть раз, что расширит столичную агломерацию с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Это, в свою очередь, положительно скажется не только на московской экономике, но и на экономики соседних регионов.

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#мцд
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#москва
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#развитие
#проект
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Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника
25 октября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городской округ Кашира в преддверии зимы поступил экскаватор-погрузчик, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На днях губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал машины представителям муниципалитетов.
«Коммунальные службы должны чётко соблюдать правила зимней уборки. Эта техника окажет нам помощь в уборке снега и наледи. Техника многофункциональная. Она может чисть дворы и общественные пространства, грузить и вывозить. Это хорошая поддержка в работе наших служб, особенно если в этом году будет такая же снежная зима, как и в прошлом», – поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.
Накануне зимнего сезона для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В их числе – манёвренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег.

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#подмосковье
#московская область
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Минюст РФ предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет
Министерство юстиции РФ предложило платить алименты учащимся до 23 лет
25 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/ SeventyFour

Министерство юстиции РФ предложило выплачивать алименты молодым людям до 23 лет, которые учатся очно.
25 октября на портале проектов нормативных правовых актов Минюст России опубликовал документы, содержащие законопроекты о мерах материальной поддержки для совершеннолетних детей в период их обучения.

В министерстве считают, что сейчас в некоторых ВУЗах и СУЗах очень большая нагрузка. Некоторые совершеннолетние трудоспособные студенты не могут выйти на работу из-за насыщенного учебного плана.

Если документ примут, то семейный кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве» подвергнутся изменениям в связи с нововведениями.

Продление выплат по алиментам до 23-летия студентов-очников поможет молодым людям, оставшимся без попечения взрослых и не имеющим собственного дохода, полноценно и качественно пройти обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования.

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#студенты
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#минюст
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Режиссёр «Улиц разбитых фонарей» Москвитин умер на 72-м году жизни
25 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/Diy13

Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы режиссёров и сценаристов (ВШРиС).
Студенты, преподаватели и администрация учебного заведения выразили соболезнования в связи с кончиной мастера Игоря Москвитина. Его не стало накануне, 24 октября.

Причина смерти не озвучивается.

Москвитин окончил режиссёрский факультет Ленинградского театрального института в 1975 году. Он снял несколько десятков серий некогда имевших большую популярность «Улиц разбитых фонарей». Также к некоторым сериям он самостоятельно написал сценарии. Помимо этого режиссёр известен участием в проектах «Агент национальной безопасности» и «Дорожный Патруль».

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#студенты
#соболезнования
#сериал
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Автоэксперт Сажин предложил альтернативу идее о снижении скоростного порога
Автоэксперт Сажин предложил разграничение полос по скоростям
25 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/VitaliyPozdeyev

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для безопасности движения на дорогах не обязательно снижать скоростной порог, а можно просто уменьшить максимальную скорость в городах до 50 км/ч.
Ещё одной мерой по безопасности на дорогах Сажин предложил разграничение полос по скоростям по типу немецких автобанов.

«Это позволяет водителям ехать с комфортной для них скоростью, не создавая помех другим. Многие ДТП происходят как раз из-за резкого торможения автомобиля, движущегося с низкой скоростью, и неспособности водителя следующего автомобиля вовремя отреагировать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого стало известно, что В Санкт-Петербурге продолжается строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра, которое идёт круглосуточно.

«Магистраль соединяет Петербург с Ленинградской областью. В перспективе Витебская развязка свяжет две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области», – приводит «Петербургский дневник» комментарий губернатора города Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин Московской области близится к завершению капремонт трёх муниципальных дорог.

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Россиянам раскрыли, как подготовить ребёнка к появлению в семье «нового родителя»
Психолог Голубева рекомендовала открыто рассказать ребёнку о ситуации
25 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Психолог Майя Голубева заявила, что при ситуации, когда родители разводятся, а затем вступают в новый союз с другим партнёром, ребёнку стоит честно и открыто объяснить ситуацию, отметив, что ни маму, ни папу ему заменять никто не станет.
«Важно объяснить ребёнку, что папа, как и мама, у него один. Никто их заменять не будет. Но расставлять акценты стоит на том, что новый человек в вашей жизни подарит защиту и любовь, а не станет причиной недомолвок между мамой и ребёнком. Будьте честными и открытыми. Объясните, что вы решили создать новую семью, и теперь в ней будет человек, который не претендует на роль отца, но будет его опорой и защитой. Уделите внимание чувствам ребёнка», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

До этого психолог Дарья Дугенцова поддержала идею о создании специальных зон или комнат для психологической разгрузки.

«Замечательная инициатива! Когда человек имеет на работе простую мысль о возможности пойти в любой момент и расслабиться, как показывает практика, напряжение уже спадает и работоспособность увеличивается в разы. Тем более, если это не только мысль, но еще и возможность практики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Психолог Дарья Яушева заявляла, что фильмы ужасов могут быть опасны для психики, поскольку способны спровоцировать у человека панические атаки.

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#отдых
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Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы
25 октября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Ботово Волоколамского городского округа снесли аварийное здание бывшей школы. Оно было расположено на улице Декабриста Муравьёва, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. По результатам обследования его признали аварийным и вывели из эксплуатации. Последние 10 лет сооружение было заброшено. Прилегающая территория была замусорена, а ограждение отсутствовало», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Администрация городского округа приняла решение ликвидировать аварийный объект, после чего был проведён его демонтаж. Сейчас участок свободен и расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории пока не определён.

По данным ведомства, на территории муниципалитета выявлено 124 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 65, что составляет 52% от общего количества.

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#владислав гордиенко
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#школа
#здание
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Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II
25 октября 2024, 18:10

Фото: iStock/anyaberkut

Неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что речь идёт об указе от снятия Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на эту должность Григория Урусова. Документ датируется сентябрём 1727 года. Это был один из первых указов внука императора Петра Великого, взошедшего на престол в возрасте 11 лет.

О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова, обнаружившая копию.

Сейчас доподлинно неизвестно, кто и когда подменил документ на копию. В связи с произошедшим сотрудники архива написали заявление в полицию. Правоохранители уже начали проводить проверку.

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Подмосковье ищет медработников