«Здесь людей бросают на мясо»: пленный боец рассказал о призыве в ВСУ

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Военнопленный ВСУ сообщил, что был насильно призван в ряды армии. Видеозапись с его интервью опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Украинский боец по имени Вадим рассказал, что его остановили на блокпосте, затем сразу отвезли в военкомат.
После того, как военнопленный оказался на фронте, он пришел в ужас от того, что там некого менять.
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После того, как военнопленный оказался на фронте, он пришел в ужас от того, что там некого менять.
«Мы заходили на позиции, а там менять некого. Те, кто там стояли, все разбежались. Мы там обнаружили четыре зарытых автомата, бронежилеты, рюкзаки», – рассказал Вадим.Он также добавил, что командование ВСУ бросает бойцов «на мясо».
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Анастасия Хохлова