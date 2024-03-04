Пленный заявил, что раскритиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении

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Пленный украинский боец Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев арестовали за критику главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что на фоне слухов о замене экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на Сырского среди бойцов начали звучать призывы к побегу. Как утверждает Гуд, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация только ухудшится. Когда командиры узнали об этих «паникерах», приехала служба безопасности и забрала мужчин в неизвестном направлении. С того времени о них не было известий, заявил пленный.
Напомним, Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года.
Помимо этого, Гуд пожаловался на качество обмундирования, выданного солдатам из его бригады. Как пояснил Гуд, некоторым бойцам не выдали плиты для бронежилетов и каски.
Ранее Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года.
Ранее Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак