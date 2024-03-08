«Скоты»: украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ

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Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки живут в сточных трубах и подвергаются постоянным издевательствам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский военнопленный Александр Гуприн.
Он добавил, что военные подвергаются жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. Так, одного привязали к дереву, а другого заставили комать яму протяжённостью два метра.
Также Гуприн рассказал, что все новобранцы называют своих командиров не иначе как «скотами».
Отметим, что Александр Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта 2024 года.
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Также Гуприн рассказал, что все новобранцы называют своих командиров не иначе как «скотами».
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Анастасия Чинкова