«Пробыли 55 суток в подвале»: пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ

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Военнопленный Владимир Бугарь рассказал РИА Новости о плохих условиях содержания в ВСУ, из-за которых он получил обморожение ног.
Его подразделение привезли в шахту, в которой должно было пройти распределение. Бойцы ВСУ получили оружие и боеприпасы, после чего отправились в район Авдеевки. Остальных троих, включая Бугаря, оставили в подвале. Один из них был ранен, а у собеседника агентства было обморожение конечностей.
В общей сложности, по словам военнопленного, они пробыли в подвале 55 суток.
Бугарь рассказал, что попал в ряды ВСУ в октябре прошлого года, когда его вызвали в сельсовет и призвали зарегистрироваться. После этого его забрали, отобрав при этом все документы.
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В общей сложности, по словам военнопленного, они пробыли в подвале 55 суток.
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Анастасия Чинкова