Врач Беленко раскрыла простые правила, которые помогут пережить жару

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Температура на термометрах стабильно приближается к +30°С. Наступает настоящее лето. Возникает вопрос: как легче перенести изменение погоды и хорошо чувствовать себя в жаркие летние дни?
Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рекомендовала в период жаркой погоды принимать прохладный душ, находиться в проветренном помещении и закрывать голову.
Врач обратила внимание на питьевой режим, который, по её мнению, играет важную роль.
Также врач посоветовала употреблять продукты, богатые магнием: зелень, орехи, авокадо, бананы.
В физической активности, по словам врача, ограничивать себя не стоит, однако нужно прислушиваться к самому себе.
По словам Беленко, нельзя сказать, что на здоровье человека влияют конкретные погодные изменения.
Врач рекомендовала на регулярной основе заниматься своим здоровьем, чтобы не быть зависимым от погодных условий.
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Врач обратила внимание на питьевой режим, который, по её мнению, играет важную роль.
«Когда жарко, очень важен питьевой режим. Если зимой мы можем к своим желаниям прислушиваться, то, когда уже жарко, нужно построже за этим следить. С бутылкой воды выходить, лимонад себе сделать с собой», — сказала эксперт.
Также врач посоветовала употреблять продукты, богатые магнием: зелень, орехи, авокадо, бананы.
В физической активности, по словам врача, ограничивать себя не стоит, однако нужно прислушиваться к самому себе.
«Гуляйте, сколько хотите, занимайтесь спортом на воздухе, сейчас много таких тренировок, но прислушивайтесь к себе. Если комфортно — делаем, если не комфортно — не делаем. Если это через силу, это душно и жарко, то этого не надо делать, это организм сигналы посылает, что нужно либо выйти из этой нагрузки, либо ее снизить, либо перерывы делать», — отметила специалист.
По словам Беленко, нельзя сказать, что на здоровье человека влияют конкретные погодные изменения.
«Нельзя сказать, что всё из-за погоды, нельзя выпить таблетку и начать резко себя чувствовать хорошо, потому что это нервная система не оптимально работает. А для облегчения своего состояния, нужно отталкиваться от себя: у кого-то голова будет болеть, кто-то без сил будет лежать. Если это головные боли, то нужно расслаблять шейно-воротниковую зону, кому-то помогает разогревающая мазь, а кому-то охлаждающая, кому-то может помочь грелка на глаза, чтобы расслабить голову, психику и нервную систему», — отметила специалист.
Врач рекомендовала на регулярной основе заниматься своим здоровьем, чтобы не быть зависимым от погодных условий.
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Анастасия Бондарева