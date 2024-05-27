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Врач Беленко раскрыла простые правила, которые помогут пережить жару

27 мая 2024, 17:19
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Температура на термометрах стабильно приближается к +30°С. Наступает настоящее лето. Возникает вопрос: как легче перенести изменение погоды и хорошо чувствовать себя в жаркие летние дни?
Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рекомендовала в период жаркой погоды принимать прохладный душ, находиться в проветренном помещении и закрывать голову.

Врач обратила внимание на питьевой режим, который, по её мнению, играет важную роль.



«Когда жарко, очень важен питьевой режим. Если зимой мы можем к своим желаниям прислушиваться, то, когда уже жарко, нужно построже за этим следить. С бутылкой воды выходить, лимонад себе сделать с собой», — сказала эксперт.

Также врач посоветовала употреблять продукты, богатые магнием: зелень, орехи, авокадо, бананы.

В физической активности, по словам врача, ограничивать себя не стоит, однако нужно прислушиваться к самому себе.

«Гуляйте, сколько хотите, занимайтесь спортом на воздухе, сейчас много таких тренировок, но прислушивайтесь к себе. Если комфортно — делаем, если не комфортно — не делаем. Если это через силу, это душно и жарко, то этого не надо делать, это организм сигналы посылает, что нужно либо выйти из этой нагрузки, либо ее снизить, либо перерывы делать», — отметила специалист.

По словам Беленко, нельзя сказать, что на здоровье человека влияют конкретные погодные изменения.

«Нельзя сказать, что всё из-за погоды, нельзя выпить таблетку и начать резко себя чувствовать хорошо, потому что это нервная система не оптимально работает. А для облегчения своего состояния, нужно отталкиваться от себя: у кого-то голова будет болеть, кто-то без сил будет лежать. Если это головные боли, то нужно расслаблять шейно-воротниковую зону, кому-то помогает разогревающая мазь, а кому-то охлаждающая, кому-то может помочь грелка на глаза, чтобы расслабить голову, психику и нервную систему», — отметила специалист.

Врач рекомендовала на регулярной основе заниматься своим здоровьем, чтобы не быть зависимым от погодных условий.

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Войска группировки «Север» уничтожают технику ВСУ на Харьковском направлении — видео
Группировкой «Север» уничтожена украинская САУ «Богдана» и САУ 2С3 «Акация»
27 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожают украинскую технику на Харьковском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Сообщается, что в районе Русские Тишки уничтожена украинская САУ «Богдана», а в районе Вильча уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» ВСУ.



Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах
27 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

За прошедшие выходные зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территориях подмосковных лесничеств установлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них.

«За 25 и 26 мая после введения режима ограничения пребывания граждан в лесах для 11 подмосковных лесничеств, сотрудники лесной охраны Комлесхоза провели 298 патрулирований и выявили 67 нарушений лесного законодательства, в том числе 19 нарушений за въезд транспорта в леса» — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Напомним, что что за поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность, а именно лишение свободы на срок до 10 лет штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

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#подмосковье
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Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии
Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии музыкантам «Би-2»
27 мая 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким участникам группы «Би-2».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

7 мая Санду заявила, что некоторые участники «Би-2» могут получить молдавское гражданство, если у них будут все необходимые документы. Она отметила, что предоставление гражданства «ценным и талантливым» людям может быть выгодно для страны.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что несколько членов группы «Би-2» и их родственники подали заявки на получение молдавского гражданства. Однако, имена этих музыкантов не были раскрыты.

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Автоэксперт Холодов объяснил неэффективность ужесточения мер за скрытые номера
27 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.
«Дорожные камеры и сами инспекторы могут фиксировать такие нарушения и привлекать водителей к ответственности. Однако может возникнуть сложность с доказательством, что данное устройство принадлежит хозяину машины. Каким образом удастся подтвердить, что имел место факт установки устройств, скрывающих номерные знаки, неясно», — отметил в беседе с RuNews24 Холодов.

До этого стало известно, что в Кузбассе Следственный комитет проверяет водителя автобуса, который высадил ребёнка за неуплату проезда. Отмечается, что безналичную оплату проезда он не принял, к тому же у девочки не оказалось при себе телефона, так что в итоге школьница была высажена без средств связи.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ», — приводит «Сiбдепо» сообщение СК Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом.

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#ск
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«Россети Московский регион» провели работы без снятия напряжения в Подмосковье
27 мая 2024, 17:34

Фото: Пресс-служба «Россети Московский регион»

«Россети Московский регион» успешно провели работы без снятия напряжения на севере Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В филиале «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» успешно проведены работы по замене штыревого стеклянного изолятора ШС-20 без снятия напряжения методом в изоляции на воздушной линии 10 кВ. Применение такого метода позволило не прекращать подачу электроэнергии абонентам населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа в ходе работ на линии», — говорится в сообщении компании.

При проведении работ было использовано такое современное оборудование, как изолирующие перчатки, накладки, зажимы, а также гидроподъемник с изолированным звеном.

Новый метод работ в изоляции на уровне напряжения 6-10 кВ позволяет выполнять большее количество работ без отключения линии, а значит без отключения потребителей, что значительно повышает надежность электроснабжения и уровень комфорта абонентов компании.

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#компании
#россети московская область
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Силуанов раскрыл планы по решению проблем с картой «Мир» в Узбекистане
Силуанов предложил использовать QR-коды вместо карты «Мир» в Узбекистане
27 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/Diy13

Российские власти подчеркнули необходимость поиска альтернативных способов расчетов для граждан России в Узбекистане в связи с возникшими проблемами с использованием карты «Мир».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

Министр отметил, что рассматриваются возможные альтернативные системы расчетов, такие как использование QR-кодов и других методов, применяемых в различных странах, которые не зависят от карты «Мир».

По словам Силуанова, сложности вызваны санкционными рисками, с которыми сталкиваются банки Узбекистана.

В начале февраля стало известно, что один из крупнейших банков Узбекистана, Ipak Yuli Bank, начал требовать от российских клиентов предоставления ПИНФЛ.

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#заявление
#мир
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Глава Химок Волошин обсудил благоустройство ЖК «Маяк» с жителями
27 мая 2024, 17:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин обсудил с жителями ЖК «Маяк» вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жители попросили высадить деревья у школы на улице Юннатов и благоустроить набережную у канала имени Москвы. Они предложили установить дополнительные скамейки, отремонтировать плитку и ограждения.
«Приведём в порядок набережную и запланируем дополнительное озеленение на улице Юннатов», – ответил Волошин.
Запланированное благоустройство завершат до конца лета.
«Нам не безразлична территория, где проводим время мы и наши дети. Участие в озеленении примем с удовольствием всем двором», – пообещала химчанка Наталия Поправко.
Обсудили также модернизацию канализационно-насосной станции ЖК «Маяк». Жители жаловались на перебои в её работе, из-за которых происходили изливы. Для решения проблемы заменили насосы и начали монтаж расширительной камеры с фильтрационными сетками.
«Был приятно удивлён, потому что диалог получился очень продуктивным. Такой формат позволяет напрямую обращаться к главе. Видно, что он сам болеет за город», – сказал житель ЖК «Маяк» Сергей Широков.
Также специалисты МБУ «ХимСпас» очистили залив у жилого комплекса и прилегающую к нему территорию.

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#благоустройство
#московская область
#подмосковье
#жкх
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Минсельхоз РФ намерен ввести режим ЧС из-за заморозков
Глава Минсельхоза РФ Лут: в стране могут ввести режим ЧС из-за заморозков
27 мая 2024, 17:08

Фото: IStock/Yulia Arsenova

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила о планах введения федерального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за заморозков, однако конкретные сроки пока не определены.
«Мы сейчас планируем вводить ЧС федерального уровня и будем обращаться к правительству за компенсацией для плодовых культур», — цитирует Лут агентство ТАСС.
Ранее президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин заявил, что майские заморозки повредили от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что существенно отразится на урожае.

Наибольший ущерб понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области, где цветение яблонь было нарушено неожиданными заморозками.

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Путин пообещал обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана
27 мая 2024, 16:59

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин пообещал продолжить создавать благоприятные условия для трудовых мигрантов из Узбекистана.
Об этом он заявил, подводя итоги визита в Ташкент, сообщает ТАСС.

«Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы граждане Узбекистана, работающие в России, имели достойные условия труда и социальной защиты. Наше сотрудничество с узбекскими властями по всем вопросам миграции будет продолжаться», — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что в России высоко ценят вклад узбекистанских специалистов в экономику страны. Путин отметил, что трудовая миграция приносит пользу и Узбекистану, поскольку денежные переводы мигрантов играют значимую роль в бюджете республики.

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