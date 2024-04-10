Названы неожиданные продукты, исключение которых поможет быстрее похудеть к лету

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что для более ускоренного похудения к летнему сезону следует внимательно проанализировать и выправить свой рацион питания.
В частности, от некоторых продуктов желательно отказаться или значительно снизить их потребление. К таким врач отнесла картофель и бананы.
Она добавила, что каждую порцию лучше делить на углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры и стараться соблюдать баланс, при котором будет как можно больше белка и растительной клетчатки.
Также Тананакина рекомендовала пить как можно больше воды.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
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«Фрукты и овощи лучше употреблять в первой половине дня, они ускоряют метаболизм и являются источником важных элементов. Для желающих похудеть следует исключить картофель, морковь, свеклу, баклажаны, отдать предпочтение зелёным салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею. Исключить бананы и виноград ввиду их высокой калорийности», — прокомментировала в беседе с «Известиями» специалист.
Она добавила, что каждую порцию лучше делить на углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры и стараться соблюдать баланс, при котором будет как можно больше белка и растительной клетчатки.
Также Тананакина рекомендовала пить как можно больше воды.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
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Мелисса Тимофеева