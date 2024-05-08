Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь

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«Быстрая еда», жареные и солёные продукты стоит исключить в период магнитных бурь. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
«Питание в дни магнитных бурь должно быть лёгким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов — это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», — пояснил врач.Как утверждает Тяжельников, стоит отдать предпочтение легкоусвояемым продуктам, таким как овощи, фрукты, зелень, рыба, нежирное мясо и морепродукты.
Врач добавил, что гипертоникам лучше заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. В свою очередь, гипотоники могут поддержать организм в форме с помощью контрастного душа.
До этого глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая.
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