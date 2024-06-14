«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу: Возможно ли казнить жестокого убийцу

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Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости. Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.
Юрий Гриценко уже выходил на волю спустя нескольких лет заключений, но годы тюрьмы не исправили его — он продолжал свои зверства.
Адвокат, следователь по особо тяжким преступлениям Владимир Постанюк в беседе с «Радио 1» сказал, что переживания людей по поводу освобождения опасного убийцы — абсолютно нормальная реакция, однако у суда нет оснований его продолжать держать в местах лишения свободы.
Однако следователь объяснил, что все люди, совершившие опасные преступления, находятся под надзором правоохранительных органов.
По словам специалиста по особо тяжким преступлениям, бывают случаи, когда люди, совершившие зверства, раскаиваются и начинают новую жизнь.
Адвокат уверенно заявил, что смертная казнь в правовом государстве недопустима.
Владимир Постанюк отметил, что по сравнению с прошлыми годами, уровень уличной преступности заметно упал.
В завершении беседы следователь добавил, что спокойствие на улицах должно быть под тщательным контролем правоохранительных органов, которую нужно всегда держать в тонусе.
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Адвокат, следователь по особо тяжким преступлениям Владимир Постанюк в беседе с «Радио 1» сказал, что переживания людей по поводу освобождения опасного убийцы — абсолютно нормальная реакция, однако у суда нет оснований его продолжать держать в местах лишения свободы.
«Мы должны четко понимать: какое бы страшное и безумное преступление человек не совершил, он несет за него наказание то, которое определил для него суд, потому что мы живём в правовом государстве. Суд назначил длительный срок лишения свободы, этот человек отбыл наказание, и оснований его держать в местах лишения свободы нет никаких оснований», — сказал эксперт.
Однако следователь объяснил, что все люди, совершившие опасные преступления, находятся под надзором правоохранительных органов.
«У правоохранительных органов есть функция предупреждения о преступлении, контроль за людьми, склонными к противоправной деятельности. То есть люди, ранее совершавшие тяжкие преступления, должны находиться в поле внимания. Территориальные правоохранительные органы будут присматриваться к этому человеку, проводить беседы. Это необходимо для того, чтобы не допустить рецидива — повторного совершения преступления», — объяснил специалист.
По словам специалиста по особо тяжким преступлениям, бывают случаи, когда люди, совершившие зверства, раскаиваются и начинают новую жизнь.
Адвокат уверенно заявил, что смертная казнь в правовом государстве недопустима.
«Я считаю, что всегда существовала опасность судебной ошибки, смертная казнь не позволяет исправить этой судебной ошибки, а любой друг вид наказания позволяет. Например, до того, как поймали Чикатило, за эти преступления был казнен невиновный человек. У нас в уголовном кодексе есть наказание на пожизненное лишение свободы, и сказать, что более гуманно (лишение жизни одномоментно или лишений свободы навсегда) нельзя. Те санкции, которые есть на сегодняшний момент, позволяют выбрать суду как самое максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, так и любое другое наказание», — сказал адвокат.
Владимир Постанюк отметил, что по сравнению с прошлыми годами, уровень уличной преступности заметно упал.
«Лет 30 назад выйти на улицу поздним вечером было небезопасно, а сейчас вы можете гулять в любое время дня и ночи. Уровень уличной преступности заметно упал. Это сделало государство, как бы мы не критиковали правоохранительные органы, это серьезный шаг», — сказал адвокат.
В завершении беседы следователь добавил, что спокойствие на улицах должно быть под тщательным контролем правоохранительных органов, которую нужно всегда держать в тонусе.
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Анастасия Бондарева