«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу

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Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.
Первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.
В тюрьме он хотел работать на металлопроизводстве, но допущен был только до мастерской по дереву. Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия.
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Первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.
В тюрьме он хотел работать на металлопроизводстве, но допущен был только до мастерской по дереву. Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия.
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Дарья Осипова