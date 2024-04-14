Обливший женщин кислотой маньяк арестован в Подмосковье

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В Московской области задержан подозреваемый в нападении с кислотой на двух женщин в Монино, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по региону.
Ведомство сообщило, что ему назначено содержание под стражей. В ходе допроса он признался в преступлении.
По официальной версии, 10 апреля вечером мужчина подошел к 16-летней девушке и облил ее кислотой, в результате чего она получила ожоги ног. Позднее он совершил подобное нападение на другую женщину в районе, которую доставили в больницу с ожогами лица и тела.
СК сообщил, что планируется проверка обвиняемого на психическое состояние. Одна из жертв рассказала, что в результате нападения пострадали ее глаза и руки.
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По официальной версии, 10 апреля вечером мужчина подошел к 16-летней девушке и облил ее кислотой, в результате чего она получила ожоги ног. Позднее он совершил подобное нападение на другую женщину в районе, которую доставили в больницу с ожогами лица и тела.
СК сообщил, что планируется проверка обвиняемого на психическое состояние. Одна из жертв рассказала, что в результате нападения пострадали ее глаза и руки.
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Артем Кузьмин