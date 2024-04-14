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Обливший женщин кислотой маньяк арестован в Подмосковье

Предполагаемого кислотного маньяка задержали в Монино
14 апреля 2024, 16:13
Фото: istock/blinow61

Фото: istock/blinow61

В Московской области задержан подозреваемый в нападении с кислотой на двух женщин в Монино, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по региону.
Ведомство сообщило, что ему назначено содержание под стражей. В ходе допроса он признался в преступлении.

По официальной версии, 10 апреля вечером мужчина подошел к 16-летней девушке и облил ее кислотой, в результате чего она получила ожоги ног. Позднее он совершил подобное нападение на другую женщину в районе, которую доставили в больницу с ожогами лица и тела.



СК сообщил, что планируется проверка обвиняемого на психическое состояние. Одна из жертв рассказала, что в результате нападения пострадали ее глаза и руки.

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Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь с женой
14 апреля 2024, 14:39

Фото: istockphoto/SHansche

Иранские боевики захватили израильский контейнеровоз MSC ARIES. В составе экипажа находился российский моряк из Приморья Тимофей Колчанов.
Всего заложниками стали 25 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме Тимофея, это граждане Индии, Пакистана, Филиппин и Эстонии. Судно принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. 38-летний Колчанов был на нём старшим механиком. Он родился в городе Фокино Приморского края, а в последнее время проживал в Тюмени. Моряк уже давно сотрудничает с израильской фирмой, это его четвёртый контракт.

Через российское посольство в Тегеране Тимофей сумел связаться с женой. Он сообщил, что у него всё в порядке, обращаются с ним и с его товарищами хорошо. Российские дипломаты сообщили семье Колчанова, что предпринимают все усилия для того, чтобы освободить соотечественника.

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#иран
#израиль
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Суд в США впервые вынес приговор родителям массового убийцы
14 апреля 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Prathaan

Американский суд впервые в истории вынес обвинительный приговор родителям массового убийцы. Тюремные сроки получили мать и отец подростка, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд в ноябре 2021 года.
В результате преступления ранения получили семь человек, напоминает издание Politico. Четверо из них позже скончались. Суд признал виновным ы массовом убийстве 15-летнего Итана Крамбли. Незадолго до стрельбы учитель заметил в тетради у школьника рисунок, на котором был изображён человек, лежащий в луже крови. Родителей Итана вызвали в школу, но они не стали забирать сына домой, как им рекомендовали. Через несколько часов подросток устроил массовую расправу над случайными людьми.

Выяснилось, что в качестве подарка на 15-летие родители презентовали Итану полуавтоматический пистолет SIG Sauer, из которого мальчик затем и устроил стрельбу. Юный стрелок получил пожизненный срок. Мать и отца приговорили к 10 и 15 годам тюрьмы соответственно. Это первый случай в американском судопроизводстве, когда родители были осуждены за массовое убийство, которое совершил их ребёнок.

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ВСУ ударили дронами по сотрудникам МЧС в ДНР
МЧС заявило о ранении двух сотрудников из-за повторной атаки дрона по Горловке
14 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/DmyTo

Двое сотрудников МЧС пострадали из-за удара украинских беспилотников в ДНР, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ атаковали Никитский район Горловки 12 апреля. Когда на место происшествия прибыли экстренные службы для тушения пожара, украинские военные повторили атаку. Из-за сброса взрывоопасного предмета пострадали два сотрудника МЧС.

Прежде сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаки российской территории. Минувшим утром система ПВО перехватила и уничтожила 10 дронов противника над Краснодарским краем, пять БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

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#пво
#дроны
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«Вода пошла на город»: губернатор предупредил об угрозе подтопления Кургана
Губернатор Шумков: Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см
14 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/horkins

В Кургане уровень реки Тобол за ночь увеличился на 54 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
По его словам, уровень воды в реке продолжает увеличиваться, в течение двух часов уровень воды поднялся еще на 20 сантиметр.

Шумков обратился к местным жителям с призывом ничего не ждать и эвакуироваться из домов, которые находятся на подтапливаемых территориях.

«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная», — заявил глава региона.

Он также добавил, что газ и электричество в Кургане будут отключены, чтобы избежать аварий. Для домашних животных будут организованы приюты, где жители подтопленных районов смогут оставить питомцев.

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#электричество
#газ
#жители
#вода
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На захваченном иранскими спецназовцами судне находятся граждане России
Shot: на захваченном Ираном MSC Aries находятся моряки из Приморского края
14 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/liorpt

На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся граждане РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, на судне находятся моряки из Приморского края.

Прежде сообщалось о захвате Ираном коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию. В танкере находилось 25 членов экипажа, в их числе граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В настоящее время точное число российских граждан на борту выясняется.

Отмечается, что судно было захвачено из-за того, что иранские спецназовцы обнаружили его связь с Израилем, однако официально эта информация не подтверждена.

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#израиль
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#иран
#россияне
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Над акваторией Черного моря уничтожили рой украинских БПЛА
Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских БПЛА над Черным морем
14 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Система российской ПВО обнаружила и уничтожила пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже стало известно о еще десяти сбитых БПЛА противника над Краснодарским краем. В ведомстве рассказали, что украинская сторона выпустила дроны около 06:30 по мск.

Все беспилотники противника были уничтожены, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской областью. В Минобороны назвали атаку ВСУ очередной попыткой нападения киевского режима на российскую территорию. Разрушений в результате атаки нет.

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#бпла
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
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С территории Ливана запустили новые ракеты в сторону Израиля
Al Jazeera: С территории Ливана была запущена новая партия ракет против Израиля
14 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/Ruma Aktar

С территории Ливана были выпущены новые ракеты в сторону Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.
Количество и тип ракет не уточняются. Отмечается, что в городе Кацрин и соседних поселениях была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на севере Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран нанес воздушный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что по целям на израильской территории были выпущены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам представителя министерства обороны Израиля Даниэля Хагари, Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Тегеран заявил, что цели были уничтожены, в то время как израильтяне утверждают, что 99% ракет и беспилотников были сбиты за пределами страны.

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#иран
#израиль
#нападение
#ракетный удар
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В Израиле заявили о перехвате практически всех выпущенных Ираном ракет и БПЛА
Ynet: Израиль перехватил 99 процентов выпущенных Ираном ракет и БПЛА
14 апреля 2024, 03:35

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных Ираном. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее Израиль заявил, что ответит на атаку Ирана «значительным и мощным» образом. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и ясной.

Тем временем постоянное представительство Ирана при ООН предостерегло Израиль от повторения ошибок. Дипломаты заявили, что Тегеран готов предпринять «более решительные» шаги. Также официальные представители диппредставительства заявили, что атака была обусловлена самообороной.

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#иран
#пво
#нападение
#атака
#израиль
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«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрозил Тегерану после атаки на Израиль
14 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/Sckrepka

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Израиль примет ответные меры после нападения Ирана. Конрикус выступил с этой угрозой в эфире CNN и дал понять, что масштаб возмездия будет зависеть от нанесенного ущерба.
Конрикус добавили, что Соединенные Штаты успешно перехватывают беспилотники, запущенные Ираном.

Ранее ливанское движение «Хезболла» подверглась обстрелам со стороны Израиля. Также сообщалось, что сирийская столица Дамаск отражает ракетные удары.

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#иран
#израиль
#цахал
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