«Лесопарковый маньяк» раскрыл всю правду об убийствах 20-летней давности

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин, напавший на россиянок, написал письмо журналистам, в котором описал детали своего уголовного дела. Об этом сообщает «URA.RU».
Напомним, что Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на пары в городской лесопарке Челябинска. Тогда он, согласно данным следствия, насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознали одни из потерпевших. Суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы, однако оружия у него так и не нашли, а нападения продолжились.
14 апреля прошлого года в деле появились новые детали. В 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник. В его вещах полицейские обнаружили пистолет, которым, как показало исследование, и стреляли в мужчин в парках. Новые обстоятельства вскрылись после 19 лет тюремного заключения Корочкина.
В письме для журналистов он указал, что возобновлённое расследование не даст никаких результатов. Он отметил, ссылаясь на заявления прокуратуры, что возобновление дела ожидается из-за обнаружения пистолета и опознания настоящего убийцы. Однако сейчас, по его мнению, уже никто не хочет заниматься этим делом, поскольку прошло 20 лет.
Также он рассказал, что его обвинили в двойном убийстве и изнасиловании, которые произошли в то время, когда Корочкин уже сидел в СИЗО. Он также пояснил, что отпечатки пальцев, следы крови и волосы принадлежат другому человеку.
Корочкин собирается добиваться пересмотра дела после выхода и колонии. Однако он опасается, что никто не захочет принять его доводы, а также заявления адвоката.
Читайте также:
Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника
Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться
14 апреля прошлого года в деле появились новые детали. В 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник. В его вещах полицейские обнаружили пистолет, которым, как показало исследование, и стреляли в мужчин в парках. Новые обстоятельства вскрылись после 19 лет тюремного заключения Корочкина.
В письме для журналистов он указал, что возобновлённое расследование не даст никаких результатов. Он отметил, ссылаясь на заявления прокуратуры, что возобновление дела ожидается из-за обнаружения пистолета и опознания настоящего убийцы. Однако сейчас, по его мнению, уже никто не хочет заниматься этим делом, поскольку прошло 20 лет.
Также он рассказал, что его обвинили в двойном убийстве и изнасиловании, которые произошли в то время, когда Корочкин уже сидел в СИЗО. Он также пояснил, что отпечатки пальцев, следы крови и волосы принадлежат другому человеку.
Корочкин собирается добиваться пересмотра дела после выхода и колонии. Однако он опасается, что никто не захочет принять его доводы, а также заявления адвоката.
Читайте также:
Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника
Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться
Анастасия Чинкова