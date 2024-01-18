Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами

Фото: istock / Vladimir Zapletin
В Тюмени маньяк приставал к девушкам в подъезде. Извращенца поймал отец 14-летней девочки. Об этом сообщает Ural Mash.
По информации телеграм-канала, тюменец попросился «погреться» в одном из домов. Его пустили и он пошел в лифт за девушкой, но та успела выбежать. Затем он начал преследовать ее на этаж. Но увидев соседа, которого позвали на помощь, мужчина решил уйти.
Похожий случай произошел с женщиной, которую он караулил и осыпал нецензурной бранью. Также он приставал к 14-летней девочке и звал ее к себе в гости. Школьница рассказала об этом матери. Брат и отец девочки вышли на поиски нарушителя и обнаружили его в кустах. В карманах у него нашли лубрикант, презервативы и шприцы.
Полицейские задержали извращенца и пообещали возбудить уголовное дело.
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Похожий случай произошел с женщиной, которую он караулил и осыпал нецензурной бранью. Также он приставал к 14-летней девочке и звал ее к себе в гости. Школьница рассказала об этом матери. Брат и отец девочки вышли на поиски нарушителя и обнаружили его в кустах. В карманах у него нашли лубрикант, презервативы и шприцы.
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Алина Юрчак