Владимир Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил Владимира Карпенко на пост командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в указе на сайте главы государства.
Занимавший эту должность Олег Гуляк был отстранен.
Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.
Ранее Александр Сырский обвинил в поражениях украинской армии вышестоящее руководство и подчиненных.
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Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.
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Александр Климов