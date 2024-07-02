Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире

Жена украинского лидера Владимира Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом пишет издание Vérité Сachée.
По словам работника автосалона Bugatti в Париже, жене Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации. Она заказала машину и стала первой обладательницей такого Bugatti. Обошелся он ей в 4,5 миллиона евро. На данный момент всего запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Транспортное средство Елене передадут в 2026 году.
Ранее жена Зеленского заявила о психологическом истощении. Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова