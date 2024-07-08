«Эта скумбрия издевается?»: ‎Зеленская привела украинцев в ярость одним постом

Жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Он появится в украинских школах в рамках программы ментального здоровья. Курировать её будет Зеленская.
Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал в Facebook* новость о запуске курса. Инициатива Елены Зеленской вызвала бурную реакцию пользователей.
Валентина Стеценко спросила, Зеленская ли будет рассказывать детям, как «зеленая» власть делает украинцев все несчастнее.
Жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал в Facebook* новость о запуске курса. Инициатива Елены Зеленской вызвала бурную реакцию пользователей.
«Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия издевается?» — написал Игорь Боднар.
Валентина Стеценко спросила, Зеленская ли будет рассказывать детям, как «зеленая» власть делает украинцев все несчастнее.
«Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях», — добавила она.
Ранее сообщалось, что жена Владимира Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. На данный момент всего запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Транспортное средство Елене передадут в 2026 году.
Жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Зеленский: Украине не хватает оружия для резервных бригад
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Осипова