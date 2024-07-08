«Эта скумбрия издевается?»: ‎Зеленская привела украинцев в ярость одним постом





Екатерина Андреева о работе на Первом канале

«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась в интервью телеведущая.

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«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила Андреева.

«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевает диктор.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Ссора Андреевой с Михалковым

«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.

«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.

Андреева сообщила о том, как поддерживает себя в форме

«Все закончилось глубокой практикой, серьезными осознанием и путем Дао. Боевая гимнастика, медицина и практика духа. Мой учитель может ударом пальца убить человека. Я знаю эти приемы», — заявила Андреева.





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«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.

«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.

Андреева об отношении к СВО

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.

Телеведущая рассказала, что работает по графику «полгода работы – полгода отдыха». По ее словам, это удобный формат для нее, и она согласилась бы работать год через год, если бы была такая возможность.Андреева также рассказала о том, что научилась справляться с профессиональным выгоранием и стрессом, которые присущи журналистам. Она добавила, что обладает природным даром –транслировать спокойствие и уверенность.Дважды за свою телевизионную карьеру Екатерина Андреева пропадала из эфира программы. Это произошло в 2009 и 2018 годах. Тогда ходили слухи о том, что у нее произошел конфликт с руководством, однако истинную причину телеведущая предпочла не разглашать.Она также опровергла слух о том, что на Первый канал ее вернул президент России Владимир Путин.Екатерина Андреева рассказала, что несколько лет не общалась с режиссером Никитой Михалковым. По ее словам, он не разговаривал с ней из-за ее попыток убедить его не менять исполняющую главную роль актрису во второй части «Утомленных солнцем».Она также добавила, что именно по этой причине фильм Михалкова «не взял» Оскара.Телеведущая рассказала, что у нее девять тренировок в неделю. Она ходит на фитнес, пилатес и йогу. Кроме того, ей удалось познакомиться с наставником по китайской гимнастике.Телеведущая рассказала, как однажды на нее хотел напасть ненормальный мужчина. Инцидент случился после ночной смены в дикторском отделе. В какой-то момент телеведущая осознала, чточто никого нет рядом и включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров.Она также поведала еще одну историю, когда ей пригодились энергетические практики.Екатерина Андреева ранее неоднократно заявляла, что поддерживает спецоперацию на территории Украины и рекомендовала не забывать о том, как в 1945-м году «мы этой нацистской гидре хребет пообломали».Также телеведущая прокомментировала инцидент, произошедший в эфире 14 марта 2022 года, когда редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла за спиной ведущей с плакатом, на котором виднелась надпись: «No war, Russians against war» (Нет войне, русские против войны — прим.ред).

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